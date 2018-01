Macron utelukker tilnærming mellom Tyrkia og EU

Fredagens besøk er president Recep Tayyip Erdogans første i Paris siden han innførte unntakstilstand etter kuppforsøket i 2016.

Men ifølge Macron gjør utviklingen i Tyrkia det foreløpig umulig å få til noen utvikling i Tyrkias søknad om EU-medlemskap.

– Demokratier må vise full respekt for rettsstaten, sa Macron da han fredag holdt en felles pressekonferanse med Erdogan.

– Når det gjelder forholdet til EU er det klart at den siste utviklingen og valgene ikke tillater noen framgang i prosessen, sa Macron videre.

Macron er blitt kraftig kritisert av fransk venstreside for å ta imot Erdogan dagen før femårsdagen for drapene på tre kvinnelige kurdiske aktivister i Paris. Tyrkisk etterretning anklages for å stå bak den blodige likvideringen på et kontor i den franske hovedstaden.

Slutt på kald front?

Erdogans besøk er blitt tolket som et forsøk på en tilnærming til vestlige land.

Tyrkia er blitt kritisert for omfattende menneskerettsbrudd etter kuppforsøket sommeren 2016. Rundt 50.000 personer er fengslet og 110.000 andre fjernet fra sine stillinger i offentlig sektor i kjølvannet av kuppforsøket.

Ikke minst har forholdet til Tyskland blitt forverret som følge av at tyrkiske politikere ikke fikk lov til å drive valgkamp i flere tyske delstater i forkant av fjorårets folkeavstemning, som endte med at Erdogan fikk mer makt.

Tyrkia har også slått hardt ned på pressen. I forbindelse med besøket arrangerte organisasjonen Reportere uten grenser en demonstrasjon i protest mot Tyrkias manglende pressefrihet og fengslingen av en rekke journalister.

– Samme holdninger

Erdogan selv vektla likhetene mellom Frankrike og Tyrkia da han uttalte seg om besøket rett før avreise til Paris.

– Frankrike er et land hvis meninger og holdninger til regionale og globale utfordringer i stor grad sammenfaller med våre egne, sa han.

Under besøket i Paris drøftet Erdogan og Macron blant annet kampen mot terror og Jerusalems status.

(©NTB)