Ny leting etter savnet Malaysia Airlines-fly

Det skjer til tross for at selskapet Ocean Infinity ennå ikke har kontrakt på et leteoppdrag.

Søkefartøyet Seabed Constructor forlot havnebyen Durban i Sør-Afrika tirsdag som ledd i en plan om å lete etter vrakrester sør i Indiahavet. Skipet er utstyrt med ubemannede ubåter som kan dykke ned til store dyp.

Selskapet uttaler at skipet har brukt en periode med godt vær til å bevege seg nærmere et mulig leteområde.

– Dette vil spare tid, skulle kontrakten komme på plass slik vi håper, heter det.

Malaysias samferdselsminister Liow Tiong Lai har opplyst at myndighetene forhandler med Ocean Infinity og vil komme med en uttalelse om utfallet neste uke.

Malaysia Airlines MH370 forsvant på vei fra Kuala Lumpur til Beijing 8. mars 2014 med 239 personer om bord. Kun enkelte vrakdeler fra flyet er funnet. Myndighetene i Malaysia, Kina og Australia stanset letingen etter flyet 17. januar i fjor. Den hadde da pågått i 1.046 dager.

