Milliardsøksmål mot Spotify

Wixen Music Publishing hevder Spotify ikke har søkt om lisens for store deler av de 30 millioner sangene som er tilgjengelig på tjenesten.

– Mens Spotify har blitt en milliardbedrift, har låtskrivere og utgiverne deres ikke fått sin rettmessige del i suksessen, ettersom Spotify i mange tilfeller bruker musikken deres uten lisens og uten å betale for det, heter det i søksmålet, som ble levert inn til en føderal domstol i Los Angeles forrige uke.

Wixen håndterer rettighetsspørsmål for en rekke artister, som Neil Young, The Doors, Tom Petty og Santana. Selskapet ber om minst 1,6 milliarder dollar i erstatning fra Spotify. Det tilsvarer rundt 13 milliarder kroner etter dagens kurs.

Wixen skriver i søksmålet at Spotify i starten prøvde å jobbe med plateselskapene, men «i kappløpet om å bli først i markedet, gjorde ikke [Spotify] nok til å samle inn nødvendig informasjon om musikken». Rettighetsselskapet vil at saken mot den svenske strømmetjenesten skal føres for en jury. I søksmålet legger de ved en liste over 10.784 låter de mener det er tvil om Spotifys rett til å strømme. Wixen varsler at det vil be om den største tillatte erstatningen på 150.000 dollar per låt.

Det har foreløpig ikke kommet noen kommentar fra Spotify på det seneste i rekken av søksmål mot selskapet. I mai inngikk selskapet forlik i to lignende søksmål. Spotify sa da at selskapet skulle sette opp et fond på drøyt 43 millioner dollar for å kompensere låtskrivere. Dette er «særdeles utilstrekkelig», ifølge Wixen, som så langt mulig vil la være å bli med på avtalen fra mai.

