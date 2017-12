Minst tolv omkom i brann i New York

Rundt 170 brannmenn arbeidet i temperaturer ned mot 10 minusgrader for å redde folk ut av bygningen.

Bilder av brannen, som ble meldt like før klokka 19 torsdag kveld, syntes å tyde på at ilden var under kontroll. Ingen røyk eller flammer var synlige, men vinduer i noen av de øvre etasjene var knust og svarte.

– Røyken var voldsom og folk ropte «Kom deg ut!». Jeg hørte en kvinne rope: «Vi er fanget, hjelp!», sa øyevitnet Jamal Flicker til New York Post.

En av de dødeligste brannene i nyere tid i New York skjedde nettopp i Bronx i 2007. Ni barn og en voksen omkom i brannen som ble utløst av et varmeapparat.

(©NTB)