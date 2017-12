Erdogan kaller Assad terrorist

Det var under et besøk i Tunisia at Erdogan onsdag kom med de krasse uttalelsene om Assad.

– Hvordan kan vi ha en framtid med en syrisk leder som har drept nærmere en million landsmenn, sa Erdogan, hvis land har tatt imot rundt en million flyktninger fra Syria.

Tyrkia samarbeider med Russland og Iran om en fredsprosess som neste måned skal kulminere i en fredskonferanse i Sotsji i Russland, der den syriske regjeringen til Assad skal delta.

Fredsprosessen som har foregått i Astana i Kasakhstan, framstår som en konkurrent til den FN-sponsede fredsprosessen i Genève, som aldri helt har tatt av.

En rekke opprørsgrupper og opposisjonsgrupper fra Syria gjorde det tirsdag klart at de ikke ville delta i Sotsji så lenge spørsmålet om Assads framtid ikke er på bordet. De holder fortsatt fast på Genève-prosessen.

