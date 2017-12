Pavens julebudskap er fred i Jerusalem

– Krigens vinder blåser i vår verden, og en utdatert utviklingsmodell fortsetter å forårsake menneskelig, samfunnsmessig og miljømessig tilbakegang, sa paven.

Paven tok opp den økende spenningen mellom israelere og palestinere og sa at han håper at partene «vil vise vilje til dialog slik at en framforhandlet løsning endelig kan bli oppnådd». Han understreket også at en tostatsløsning der begge stater lever fredelig side om side, er den beste løsningen for Midtøsten.

Paven framførte sin «Urbi et orbi»-tale framfor en stor folkemengde på Petersplassen i Roma første juledag. Urbi et orbi er latin og betyr «for byen og verden».

– La oss også be for at konfrontasjonene vil bli beseiret på Koreahalvøya, og at den gjensidige tilliten vil øke. Det er i hele verdens interesse, sa pave Frans videre.

Paven understreket også at det er barna som lider mest i alle konfliktene som pågår rundt om i verden.

Videre nevnte paven situasjonen for den forfulgte rohingya-minoriteten i Myanmar samt konfliktene i Jemen, Somalia, Sør-Sudan, Kongo og Ukraina blant flere.

