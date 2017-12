Minst fem omkom da buss kjørte inn blant fotgjengere i Moskva

Hendelsen skjedde mandag ettermiddag ved Kutuzovskij-avenyen vest i den russiske hovedstaden, like ved metrostasjonen Slavjanskij Bulvar. Øyenvitner forteller at bussen plutselig kjørte inn på fortauet og deretter stupte ned trappen til en fotgjengerundergang.

Bussjåføren er ifølge russiske medier pågrepet.

En politikilde sier til nyhetsbyrået RIA Novosti at politiet så langt har to teorier om hva som kan ha skjedd. Den ene er at bremsene på bussen har sviktet. Den andre er at bussen svingte unna en bil og deretter havnet ned i fotgjengerundergangen.

Ifølge nyhetsbyrået Tass er fem mennesker døde og mellom ti og femten såret.

Bilder fra ulykkesstedet som nettstedet RT har lagt ut, viser bussen som står nede i trappen mens redningsmannskaper jobber på stedet. Bak bussen, i trappen, ligger noe som ser ut til å være et menneske dekket av et folieteppe.