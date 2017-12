Jordsvin døde i brann i London Zoo

Mer enn 70 brannfolk deltok i slukkingen av brannen lørdag morgen og formiddag.

Lørdag ettermiddag bekrefter dyreparken at et ni år gammelt jordsvin som het Misha, døde. I tillegg er fire surikater ikke gjort rede for, melder Sky News.

Flere av dyreparkens ansatte er behandlet for røykskader.

Det tok brannvesenet over tre timer å få kontroll på brannen. Bygningen det begynte å brenne i, huser en kafé og en butikk, samt et område der besøkende kan hilse på dyr, ifølge Sky News.

Dyreparken holder stengt lørdag.

Brannvesenet fikk melding om brannen like etter klokken 6 lørdag morgen lokal tid.

