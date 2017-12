Medier: Nordkoreansk soldat hoppet av til Sør-Korea

Soldaten, som hadde lav rang, dukket opp foran en vaktpost rundt klokka 8 torsdag morgen, rapporterte det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap med henvisning til militærkilder i Seoul.

Dette er den andre soldaten som har hoppet av på like mange måneder. Soldaten som gjorde det samme i begynnelsen av november, ble skutt og såret av sine tidligere kolleger da han flyktet over den demilitariserte sonen som skiller de to landene.

Forsvarsdepartementet i Seoul opplyste at sørkoreanske soldater fyrte av rundt 20 varselskudd da soldater fra Nord-Korea søkte etter desertøren langs grensen. Yonhap meldte at de nordkoreanske soldatene også avfyrte skudd, men at ingen av dem krysset den demilitariserte sonen.

– De nordkoreanske grensevaktene syntes å være på jakt etter mannen som tidligere hadde krysset den demilitariserte sonen i tykk tåke for å hoppe av til Sør-Korea, sa en talsmann for departementet til AFP.

Sonen strekker seg om lag to kilometer inn på begge sider av selve grenselinjen.

Rundt 30.000 nordkoreanere har hoppet av til Sør-Korea siden slutten av Koreakrigen i 1953. De aller fleste har flyktet fra hjemlandet via Kina.

