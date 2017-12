California-brann på retur, men fortsatt frykt for vindkast

Brannen har fått navnet Thomas og er nesten på størrelse med hele Los Angeles som dekker et areal på noe over 1.300 kvadratkilometer. Mandag og tirsdag benyttet brannmenn seg av svakere vind for å bekjempe flammehavet, som allerede har ødelagt mer enn 1.300 bygg.

Men etter det korte pusterommet forventes det igjen kraftig vind onsdag. Thomas regnes som den nest største brannen som har rammet delstaten siden 1932.

Den amerikanske værvarslingen sendte ut rødt farevarsel fra onsdag kveld til torsdag morgen om vindkast og relativ lav luftfuktighet i det berørte området i Santa Barbara.

Brannvesenet er mest bekymret for den velstående byen Montecito, etter at brannen lørdag sendte aske over de tørre åsene og herregårdene i området.

