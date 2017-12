Trump triumferer over vedtatt skattereform 

Det republikanske flertallet i Representantenes hus banket den nye skattelovgivingen gjennom onsdag kveld norsk tid med 224 mot 201 stemmer. Få timer tidligere ble den vedtatt av Senatet.

Det var andre gang på mindre enn et døgn at Representantenes hus stemte over reformen. Det måtte en ny behandling til fordi demokratene i Senatet oppdaget at flere punkter i den første teksten var i strid med regelverket og måtte endres.

Loven er ventet å havne på Trumps skrivebord i løpet av kort tid, tidsnok til at han kan gi det amerikanske folket det han har kalt «en vakker julegave».

Allerede før vedtaket onsdag kveld, fastslo Trump at seieren var i boks.

– Vi har fått en historisk seier for det amerikanske folket, sa Trump.

Han har også uttalt at skatteloven innebærer at Barack Obamas helsereform, Obamacare, er opphevet.

– Viser effektivitet

Republikanerne mener at vedtaket blir viktig foran mellomvalget til Kongressen neste år for å vise at de er i stand til å styre landet effektivt når de har både presidenten og flertall i begge Kongressens kamre.

Hittil i år har de knapt fått noe igjennom fordi flertallet er så knapt at det bare skal et par frafall til for at vedtak blir nedstemt. Tidligere i år mislyktes blant annet Trump med å få mange nok republikanere til å stemme for et alternativ til Obamacare.

Republikanerne mener at de enorme skattekuttene for næringslivet vil føre til økt vekst som i sin tur vil bidra til flere jobber.

Demokratene varsler kamp

Demokratene på sin side er kritisk til reformen og sier vanlige amerikanere får lite i skattekutt i forhold til de rikeste i USA, deriblant Trumps egen familie.

Demokratene mener som de fleste økonomer at skattekuttene for de rikeste og for næringslivet ikke vil bidra til særlig mer investering og mer vekst, og at resultatet tvert imot blir en kraftig økning av budsjettunderskuddet i årene framover.

Ifølge uavhengige forskere vil underskuddet vokste med 1.500 milliarder dollar over de neste ti årene på grunn av reformen, men dette kan senkes til 1.000 milliarder om den økte veksten på 0,3 prosent som republikanerne forventer, tas i betraktning.

Skattereformen innebærer blant annet at bedriftskatten kuttes fra 35 til 21 prosent, og at skattefradragene øker betydelig for lønnsmottakerne.