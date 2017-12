EU-kommisjonen trykker på «atomknappen» – starter straffeprosedyre mot Polen 

EU-kommisjonen la onsdag fram et formelt forslag for EUs ministerråd om aktivering av artikkel 7 i EU-traktaten.

Artikkel 7 kalles «atombomben» i EU-samarbeidet. Aktivering av artikkelen er starten på en prosess som kan lede fram til straffetiltak mot medlemsland i EU, i verste fall at landet fratas stemmeretten i unionen.

Bakteppet er Polens omstridte domstolsreform, som EU-kommisjonen mener vil føre til at domstolene underlegges politisk kontroll.

– Kommisjonen kan ikke trekke noen annen konklusjon enn at det nå foreligger en klar risiko for krenkelse av rettsstatens prinsipper, forklarer EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

Det formelle grunnlaget for aktivering av artikkel 7 alvorlige og vedvarende brudd på de grunnleggende verdiene som EU-samarbeidet bygger på.

Det må være fire femdelers flertall i ministerrådet hvis forslaget om aktivering av prosessen skal gå videre. Skal det vedtas straffetiltak, må det være enstemmighet om det.

Det er ventet at Ungarn i et slikt scenario vil komme Polen til unnsetning og blokkere for et vedtak.

Polens justisminister Zbigniew Ziobro sier regjeringen vil gå videre reformen uavhengig av EU-kommisjonens beslutning.