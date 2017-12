Tvil om Trump mener alvor med ny sikkerhetsstrategi

I dokumentet som Trump leste opp, framhever han både Russland og Kina som farlige rivaler, revisjonistiske makter som har som mål å legge hindringer i veien for USAs interesser.

– Kina og Russland utfordrer amerikansk makt, påvirkning og interesser, og forsøker å undergrave amerikansk sikkerhet og velstand, heter det i Trumps 68 sider lange dokument.

– Russland forsøker å svekke amerikansk innflytelse i verden og å splitte oss fra våre allierte og partnere, mens russiske kjernefysiske våpen utgjør den alvorligste eksistensielle trusselen mot USA, står det i dokumentet.

Motsier eget dokument

Men stikk i strid med innholdet i dokumentet roste Trump i sin tale samarbeidet med Russland og viste til et vellykket eksempel der CIA bidro til å avverge et terrorangrep i St. Petersburg.

– Dette er en flott sak, og det er slik det burde være, sa han midt i talen og understreket at USA vil arbeide for å bygge et omfattende partnerskap med Russland og Kina, noe som ikke står nevnt med ett ord i dokumentet.

Trump skrøt i forrige måned av Kinas president Xi Jinping og takket for å ha blitt tatt varmt imot med åpenhet og respekt i Beijing. Han sa at han og Xi hadde gjort store framskritt på både økonomiske og sikkerhetspolitiske spørsmål.

– Ikke verdt papiret det er skrevet på

Flere amerikanske kommentatorer peker på at Trumps tale står i total motsetning til dokumentet.

– Dersom en nasjonal sikkerhetsstrategi er utarbeidet av velmenende og dyktige rådgivere, som har liten kontroll over en udisiplinert og uberegnelig president, er det da verdt papiret det er skrevet på, skriver Ilan Goldenberg i Newsweek og svarer selv nei.

Han skriver at dokumentet er verdiløst i utgangspunktet og mener det er umulig å sette det ut i livet med en president som verken holder ord eller tror på de viktigste prinsippene i dokumentet.

Undergraver rådgiverne sine

Han viser til flere eksempler. Etter at alle hans rådgivere rådet ham til å opprettholde Iran-avtalen og heller kritisere Iran for andre ting, nektet han å anerkjenne at Iran holder sin del av avtalen. Resultatet er at USA er isolert, at alle partnerne fokuserer på atomavtalen i stedet for Irans regionale opptreden.

Han fastslo også at han skulle få til den ultimate fredsavtalen mellom Israel og palestinerne og opprettet et team under Jared Kushner for å utarbeide en plan. De jobbet i månedsvis, men så overrasket Trump med å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad. Resultatet er at palestinerne nekter å snakke med USA og at alt snakk om en fredsplan er dødt.

– Tror ikke på egen strategi

. Goldenberg mener at Trump heller ikke tror på sin egen strategi når det gjelder Russland. Han vil ikke innrømme at Russland blandet seg inn i valget og har aldri sagt et vondt ord om Vladimir Putin.

Også Thomas Wright i Brookings Institution peker på motsetningen.

– Det er himmelvid forskjell mellom sikkerhetsstrategien og talen til Trump da han la den fram. Han nevnte knapt utfordringen som Russland og Kina utgjør, og appellerte i stedet til et partnerskap med Putin, sier Wright.

– Det er som om han ikke har lest strategidokumentet i det hele tatt, en surrealistisk ende på et surrealistisk år, sier han.

Russland og Kina reagerer

Både Russland og Kina forholder seg imidlertid til dokumentet, som de kritiserer i kraftige ordelag.

– Russiske myndigheter kan ikke akseptere at landet blir behandlet som en trussel mot USAs sikkerhet, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov, og kinesiske myndigheter kaller dokumentet et gufs fra den kalde krigen, som gjør at USA murer seg inne fra omverdenen.

– Det er komplett egoistisk for et land å hevde at dets egne interesser er overlegne andre lands interesser og overlegent verdenssamfunnets felles interesser, sier en kinesisk tjenesteperson.

