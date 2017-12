Stoltenberg venter nedtrapping i Syria 

– Vi er i ferd med å trappe ned og avslutte kampoperasjonene, det vil si bombingen og de militære operasjonene på bakken i Syria og Irak. Simpelthen fordi IS er i ferd med å tape fullstendig den militære kampen om territorier, sier Stoltenberg til NTB.

Han var tirsdag på besøk i Paris, der han diskuterte kampen mot IS med Frankrikes president Emmanuel Macron og andre franske ledere.

Macron sa i helgen at kampen mot IS i Syria trolig vil være vunnet innen utgangen av februar.

Venter ny fase

Stoltenberg vil ikke uttale seg like bastant, men er enig med hovedbudskapet.

– Det er kort tid til man kan si at IS er nedkjempet som en makt som kontrollerer territorium og befolkning. De kontrollerte på et tidspunkt store deler av Irak og Syria. Sju millioner mennesker, oljefelt, store byer som Raqqa og Mosul. Det er vi nær slutten på, sier Stoltenberg.

I dag kontrollerer IS kun noen mindre områder ved Eufrat-elven og i ørkenen, forklarer han.

– Men det betyr ikke at kampen mot IS er over. Vi vet at de vil fortsette som terrororganisasjon.

Over til stabilisering

I den internasjonale koalisjonen mot IS, der også Norge deltar, er diskusjonen nå i gang om neste fase.

Stoltenberg har varslet at det som vil følge etter kampoperasjonene, er et stabiliseringsoppdrag. Men det er ikke avklart hvordan dette skal innrettes og hvor omfattende det skal være.

Stoltenberg mener også det er for tidlig å si når koalisjonen trekker seg militært ut av Syria.

– Det vil være avhengig av utviklingen i Syria, men det ligger an til at man trapper ned, sier han.

Norsk bidrag utløper i mars

Norge bidrar i dag med rundt 60 soldater til koalisjonen som trener irakiske regjeringsstyrker i Anbar-provinsen. Norge deltar også med stabsoffiserer ved koalisjonens hovedkvarter.

I tillegg har Norge rundt 60 soldater i Jordan som hjelper væpnede syriske opprørere. Mandatet deres utløper 10. mars neste år.

Hva som vil skje etter dette, er uavklart.

– Vårt mandat for styrkebidragene handler om å bistå i kampen mot ISIL, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H).

ISIL er en annen forkortelse for IS.

– Regjeringen vil på vanlig måte behandle spørsmålet om eventuell forlengelse og videre innretning, sier Søreide.

Ordkrig

Macron beskriver fredsprosessen i Syria som fullstendig fastlåst. Ifølge ham er et hovedproblem at den syriske opposisjonen ikke har vært skikkelig representert i samtalene.

– Personlig er jeg overbevist om at vi ikke kan få en bærekraftig politisk løsning uten Syria og syrerne. Syria er ikke bare president Bashar al-Assad, sa Macron da han møtte pressen sammen med Stoltenberg tirsdag.

Men også Assad må ha en plass ved bordet, vedgikk han.

– Jeg er realistisk. Assad vil sitte der, sa Macron.

Han venter at Assad vil bli sittende etter at IS er bekjempet fordi han beskyttes av Russland og Iran.

(©NTB)