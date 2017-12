Regelrot forsinker Trumps skattereform

Demokratenes innvendinger innebærer også at Senatet kommer til å stemme over en ny versjon av den foreslåtte skatteloven der de tre punktene er fjernet.

Deretter må forslaget gjennom en ny avstemning i Representantenes hus, som etter planen finne sted onsdag, ifølge amerikanske medier. Årsaken er at teksten i lovforslaget må være helt likt når det stemmes over i Kongressens to kamre før det kan sendes videre til president Donald Trump for en endelig godkjenning.

Skattereformen ble tidligere tirsdag vedtatt i Representantenes hus, og det var ventet at Senatet ville følge etter få timer senere.

Det er fortsatt ventet at avstemningen i Senatet vil finne sted natt til onsdag norsk tid, mens avstemningen i Representantenes hus er ventet midt på dagen.

Den nye loven er den største skattereformen i USA på 30 år.

