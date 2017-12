Palestinsk jente pågrepet etter å ha klappet til israelsk soldat

Ahed Tamimi (17) ble pågrepet da soldater aksjonerte mot familiens hus på den israelskokkuperte Vestbredden natt til tirsdag, opplyser jentas far.

Han anklager soldatene for å ha tatt med seg mobiltelefoner, datamaskiner og annet elektronisk utstyr.

Israelsk politi begrunner pågripelsen med at 17-åringen har deltatt i voldelige protester. Moren hennes ble pågrepet senere tirsdag, og ifølge israelsk politi vil de to forbli i politiets varetekt i hvert fall fram til torsdag.

Klapper til soldat

Videoen som er delt på sosiale medier, viser hvordan to palestinske tenåringsjenter skubber, sparker og klapper til to israelske soldater, som ser ut til å være utplassert like ved hjemmet til Tamimi i landsbyen Nabi Saleh.

De tungt bevæpnede soldatene lar være å reagere på det som ser ut til å være et forsøk på å provosere dem, heller enn å skade dem.

Opptaket er trolig gjort med en mobiltelefon fredag. Det er publisert av en rekke israelske medier, som ofte anklager palestinske demonstranter for å provosere israelske soldater for så å filme soldatenes reaksjon.

Mens palestinere på sosiale medier reagerer sterkt på at jenta er blitt pågrepet midt på natta og forsvarer sin rett til å vise motstand mot okkupasjonsmakten, har israelske politikere hyllet soldatene for deres tilbakeholdenhet.

Kjent familie

Tamimi-familien er kjente aktivister på Vestbredden. I 2015 ble det tatt et bilde av Ahed mens hun biter hånden til en israelsk soldat i et forsøk på å hindre at broren hennes blir pågrepet.

Bildet er senere blitt et symbol for palestinsk motstandskamp. Noen år tidligere figurerte hun på et bilde der hun som liten jente viser knyttneven mot israelske soldater. Etter dette møtte hun Tyrkias daværende statsminister og nåværende president Recep Tayyip Erdogan.

Flere medlemmer av Tamimi-familien er tidligere blitt drept og såret i sammenstøt med israelske soldater.

