Familien bekymret for spionanklaget nordmann

Berg, som er tidligere grenseinspektør bosatt i Kirkenes, ble pågrepet av det russiske sikkerhetspolitiet FSB i Moskva 5. desember.

Tirsdag ble det klart at han er anklaget for å ha mottatt hemmelige dokumenter om den russiske flåten og siktet for spionasje. Det er den russiske borgeren Aleksej Zjitnjuk, som er siktet for forræderi, som skal ha overlevert dokumentene til Berg, ifølge anklagene.

Jekaterina Krasnova, pressetalskvinne ved Lefortovo-domstolen, bekrefter overfor nyhetsbyrået Tass at nordmannen er fengslet i to måneder fram til 5. februar. Ifølge Krasnova er mannen siktet etter paragraf 276 som omhandler spionasje.

– Uforstående

Bergs familie sier via sin advokat Brynjulf Risnes at de stiller seg uforstående til siktelsen.

– Familien synes situasjonen er vanskelig. De hadde håpet at alt var en misforståelse, og at den skulle løse seg raskt. Nå begynner de å innse at det blir jul uten Frode Berg, sier Risnes til NRK.

Saken er svært belastende for familien, særlig fordi de får så lite informasjon, sier advokaten.

– Man får inntrykk av at det er nokså mye hemmeligheter fra russisk side i denne saken. Det er veldig lite informasjon å få, sier han.

Spionsiktelsen har en minstestraff på ti års fengsel dersom Berg blir funnet skyldig.

– Det er veldig alvorlig og en av de alvorligste siktelsene man kan få i Russland. Det gjør familien ekstra bekymret. Når det ikke har løst seg raskt, forstår de ikke helt hva som foregår, sier Risnes til NRK.

Solberg informert

På sin halvårlige oppsummering før jul tirsdag bekreftet statsminister Erna Solberg (H) at hun er informert om situasjonen til Berg.

– Dette er en sak jeg ble informert om før dette møtet. Dette er en konsulær sak som vi behandler som det. Det er ambassaden i Russland og UD som følger opp den saken. De må kommentere den, sa Solberg under pressekonferansen.

– Utenrikstjenesten ved ambassaden i Moskva har vært i kontakt med fengslede, og det gis bistand i henhold til gjeldende retningslinjer og rammer for konsulær bistand til norske borgere fengslet i utlandet, sier kommunikasjonssjef Frode Overland Andersen i Utenriksdepartementet (UD) til Dagens Næringsliv.

Ifølge Andersen kan ikke UD kommentere saken videre på grunn av lovpålagt taushetsplikt i en pågående konsulærsak.

– Hjalp ukrainske flyktninger på grensa

Frode Berg jobbet ved grensekommissariatet i Sør-Varanger i 25 år fram til 2014, da han ble pensjonist. Ifølge NRK har han i flere år vært sterkt engasjert i norsk-russisk samarbeid, blant annet som styremedlem i kunstprosjektet Pikene på broen.

Han var tilknyttet grensekommissariatet på timebasis som del av en norsk-russisk grensekommisjon fram til sommeren 2016, ifølge TV 2.

Ifølge NRK har han fått oppnevnt en russisk advokat. Berg har også hatt besøk av familien. Han har anket fengslingskjennelsen, og anken skal behandles på et rettsmøte i Moskva i begynnelsen av januar.

Ifølge det russiske sikkerhetspolitiet skal Berg ha gitt informasjon til norske myndigheter og CIA. Rosbalt melder at han skal være representant for Røde Kors, og at han skal ha hjulpet flyktninger fra Ukraina på grensen mellom Russland og Norge, skriver DN.

NTB har vært i kontakt med Røde Kors, som foreløpig ikke vil kommentere saken.