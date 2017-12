Skogbrann i California fortsetter å spre seg

Lørdag ble det klart at brannen er den tredje største i delstatens historie, etter at den spredde seg til et område på over 1.000 kvadratkilometer. Fredag var brannen kun den fjerde største.

Over 1.000 bygninger har så langt gått tapt som følge av Thomas, inkludert 750 hjem.

Lørdag ettermiddag sier myndighetene at brannen nå truer ytterligere 18.000 bygg. Blant disse er flere hjem i rikmannsområdet Montecito like utenfor Santa Barbara.

Tiltar

Brannmannskapene sier de foreløpig kun har kontroll over 40 prosent av brannen, og det er ventet at slukningsarbeidet blir enda vanskeligere utover helgen.

Kraftig vind er ventet å ville gjøre slukningsarbeidet enda vanskeligere for brannmannskapene.

– Uansett hvordan du vrir og vender på det, vil brannfaren tilta igjen over helgen, sa meteorolog Ken Clark ved AccuWeather tidlig lørdag morgen.

I tillegg til å gjøre slukningsarbeidet vanskelige vil vinden også virvle opp røyk og støv, og det vil bli vanskeligere for redningsmannskap å ta seg inn i brannrammede områder.

Unntakstilstand

Skogbrannene i den sørlige delen av California har nå herjet siden 4. desember, og slukningsarbeidet alene har ifølge Reuters kostet 97 millioner dollar.

8. desember erklærte president Donald Trump unntakstilstand, og siden da har over 1.000 brannmenn arbeidet døgnet rundt med å forsøke å få kontroll, i samarbeid med helikoptre og brannslukningsfly.

Torsdag døde en 32 år gammel brannmann under slukningsarbeidet, og ble dermed brannens første og foreløpig eneste bekreftede offer. Hendelsesforløpet er ukjent.

