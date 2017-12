Finsk avis trykker graderte etterretningsdokumenter

Forsvarsminister Jussi Niinistö sier at han ikke kan kommentere dokumentene, som avslører den militære etterretningstjenestens bekymring for at Russland skal benytte gassledningen Nord Stream til spionasje.

Arbeidet med den drøyt 1.200 kilometer lange gassrørledningen på bunnen av Østersjøen og Finskebukta, som skal frakte russisk gass til Tyskland, startet i 2010.

Både Finlands militære etterretningstjeneste og sikkerhetstjeneste var ifølge dokumentene bekymret for at Russland skulle installere teknisk utstyr for innhenting av signaletterretning i rørledningen og servicetårnene, går det fram av dokumentene.

Niinistö understreker at han ser alvorlig på lekkasjen til Helsingin Sanomat og viser til at slike lekkasjer kan ramme samarbeidet med andre lands tjenester.

