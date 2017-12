Russisk eksminister dømt til åtte års fengsel for storstilt korrupsjon

Straffutmålingen er to år lavere enn påtalemyndighetens påstand som var på ti i høysikkerhetsfengsel, samt bot på over 40 millioner kroner.

Bestikkelsen kom fra toppsjefen i det statlige russiske oljeselskapet Rosneft, Igor Setsjin, som regnes som en nær alliert til president Vladimir Putin.

Uljukajev ble pågrepet i Rosnefts hovedkvarter i fjor. Han er den høyest plasserte politikeren som er blitt pågrepet i Russland siden 1993.

Operasjonen mot Uljukajev ble gjennomført at russisk etterretning. Selv avviser han anklagene og beskylder Rosneft-sjefen for å ha satt opp en felle for ham.

