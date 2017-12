Beate Uhse leverer konkursbegjæring

Selskapets toppsjef Michael Specht sier at målet er «å raskt og bærekraftig kunne implementere driftsmessig og finansiell restrukturering» underlagt administrasjon.

Beate Uhse har selv forsøkt, men ikke fått til, å hente inn midler fra investorer for å restrukturere selskapets gjeld. Derfor er konkursbegjæringen levert inn, heter det i en uttalelse. Beate Uhse understreker at konkursbegjæringen kun gjelder Beate Uhse som holdingselskap og at selskapets operative virksomhet fortsetter som vanlig.

Beate Uhse selger sexleketøy og undertøy både i fysiske butikker og på internett i flere land, noen steder under andre navn. Selskapet gikk på børs i Frankfurt i 1999.

Selskapet ble grunnlagt av Beate Uhse, som døde i 2001, 81 år gammel. Hun begynte sin yrkeskarriere som flyger under andre verdenskrig. Fattig som de fleste tyskere etter krigen, bestemte hun seg for å gjøre et levebrød av behovet for seksuell opplysning og stimulans.

