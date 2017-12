Rwanda anklager Frankrike for medvirkning til folkemord

Det amerikanske advokatfirma Cunningham Levy Muse har hjulpet til med å utarbeide rapporten, som er overlevert til den franske regjeringen av Rwandas ambassadør i Paris.

Rapporten inneholder anklager om at franske tjenestemenn bidro til å bevæpne og beskytte de som utførte folkemordet både før, under og etter den 100-dager lange perioden fra april 1994 der anslagsvis 800.000 tutsier og moderate hutuer ble drept.

Den fremmer også krav om at Frankrike offentliggjør alle hemmeligstemplede dokumenter som har relevans for saken.

– Fellende innhold

– Rapporten inneholder en fellende oppsummering av franske tjenestemenns oppførsel i Rwanda i løpet av 1990-årene og i tiden etterpå, sier Rwandas utenriksminister Louise Mushikiwabo.

– Vi er enige i rapportens anbefaling om at det må åpnes for en full etterforskning av franske tjenestemenns rolle i folkemordet, sier hun.

Hun sier også at Rwanda ønsker et bedre samarbeid med franske myndigheter for å finne sannheten, oppnå rettferdighet og plassere ansvar i forbindelse med folkemordet.

– Våpenstrøm

Noen av de viktigste funnene i granskningen er at Frankrike la til rette for at store mengder våpen ble ført inn i landet. I tillegg fikk personene bak folkemordet lov til å holde møter på den franske ambassaden. Flere av gjerningspersonene har dessuten fått opphold i Frankrike i ettertid, ifølge det amerikanske advokatfirmaet.

Frankrike har selv gjennomført en parlamentarisk granskning av sin egen rolle, men den konkluderte med at det ikke finnes bevis for at Frankrike har gjort noe galt.

Rwanda var tidligere belgisk koloni, men Frankrike fikk betydelig innflytelse i landet på 1970-tallet og fungerte som støttespiller for regjeringen til hutuen Juvénal Habyarimana. Han døde i et flystyrt i april 1994, og det var dette som utløste folkemordet mot tutsiene.

I rapporten blir det konkludert med at Frankrikes politikk var motivert av et ønske om å hindre at Storbritannia og USA økte sin innflytelse over landet på bekostning av Frankrike.

