Moore nekter å gi seg etter valgnederlag

– Vi vet at Gud alltid har kontroll. Men vet dere, noe av problemet med denne valgkampen har vært at vi har blitt framstilt i et feilaktig og ufordelaktig lys, sa Moore til sine tilhengere etter at resultatet var klart tirsdag kveld lokal tid.

Den omstridte politikeren viste trolig til overgrepsanklagene mot ham. Seks kvinner har anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de var tenåringer. Han var da i 30-årene og arbeidet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og antastelser.

Moore benyttet også anledningen til å takke alle som har stilt opp for ham, og han sa at kampen ennå ikke er over.

Styrelederen for Moores valgkamp, Bill Armistead, understreket tirsdag kveld at man i Alabama kan kreve en omtelling dersom mindre enn en halv prosent skiller kandidatene.

