Knapp ledelse til Moore når halvparten av stemmene er telt opp

Den erkekonservative republikaneren Moore kniver med demokraten Doug Jones om Alabamas plass i Senatet, som ble ledig da president Donald Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister.

Når 50 prosent av stemmene er telt opp har Moore en oppslutning på 51,5 prosent, mens Jones har 47,1 prosent, ifølge CNN.

Ifølge kilder kanalen har snakket med forbereder Senatets republikanere seg på et møte onsdag morgen for å diskutere Moores nye rolle skulle han bli valgt. Et av spørsmålene som vil bli tatt opp er hvorvidt han eventuelt skal få sitte i komiteer, ettersom flere fra partigruppen i Senatet har bedt om en etisk granskning.

Avis utestengt

Medier over hele verden følger valget tett. Tirsdag kveld lokal tid opplyste Moores talsperson Hannah Ford at avisen Washington Post er nektet tilgang til senatorkandidatens valgvake i Montgomery. Det var Washington Post som første gang omtalte overgrep- og trakasseringsanklagene mot senatorkandidaten, men det er uvisst om dette er grunnen.

Becky Gerritson, lederen for en lokal Tea Party-gruppe, sier Moores tilhengere har støttet enda mer opp om ham som følge av anklagene.

– Seiersfest

– Vi ser tilhengerne hans ta grep og de er gira, sa Gerritson til journalister som har fått tilgang til valgvaken.

– Valgvake? Det er en seiersfest, sa Rich Hobson, Moores valgkampsleder, til republikanerens tilhengere etter at valglokalene stengte.

Dersom Moore skulle tape for Jones, blir republikanernes flertall i Senatet redusert til 51–49.

(©NTB)