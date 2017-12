Demokratene jubler over seier i Alabama

Doug Jones' seier innebærer at republikanernes flertall i Senatet blir redusert til 51–49. Det er første gang på 25 år at en demokrat har blitt valgt til senator i Alabama, ifølge CNN.

Da alle valgkretsene hadde meldt inn sine resultater, hadde Jones fått 49,9 prosent av stemmene, mens Moore hadde fått 48,4 prosent. 21.000 stemmer skilte de to kandidatene, ifølge amerikanske medier.

– Thank you Alabama! skrev Jones på Twitter kort tid etter at resultatet ble klart. Deretter møtte han tilhengerne sine og ble tatt imot med stormende jubel.

– Jeg er overveldet. Men jeg har sagt gjennom hele valgkampen at 12. desember kom til å bli en historisk dag. Jeg tror jeg har ventet på dette hele livet, og nå vet jeg ikke hva jeg skal si, sa Jones.

63-åringen er jurist og kjent for å ha fått dømt medlemmer av Ku Klux Klan for drap på fire jenter etter at de på 1960-tallet bombet en afroamerikansk kirke.

Avviser nederlag

Republikaneren Roy Moore nektet tirsdag kveld å erkjenne nederlaget. Han krevde også omtelling, men for at stemmene skal telles om igjen må avstanden mellom kandidatene være på mindre enn 0,5 prosent. Onsdag morgen norsk tid var marginen på 1,5 prosent.

– Vi vet at Gud alltid har kontroll. Men vet dere, noe av problemet med denne valgkampen har vært at vi har blitt framstilt i et feilaktig og ufordelaktig lys, sa Moore til sine tilhengere etter at resultatet var klart tirsdag kveld lokal tid.

Den omstridte politikeren viste trolig til overgrepsanklagene mot ham. Seks kvinner har anklaget Moore for å ha forsøkt å innlede forhold med dem da de var tenåringer. Han var da i 30-årene og arbeidet som advokatfullmektig. To av dem har anklaget ham for overgrep og antastelser.

Dette førte til at flere av partikollegaene hans, inkludert republikanernes ledere i Senatet og Representantenes hus, Mitch McConnell og Paul Ryan, ba ham om å trekke seg.

Trump gratulerte

Trump har imidlertid gitt sin støtte til Moore, men sent tirsdag kveld gratulerte presidenten Jones med seieren.

– Gratulerer til Doug Jones med en seier han har kjempet hardt for, skrev Trump på Twitter.

– Folkene i Alabama er storartede, og republikanerne vil få en ny mulighet til å kapre denne stillingen veldig snart. Det tar aldri slutt, skrev han videre.

Trump forklarer nederlaget med at mange velgere benyttet muligheten til å føre opp en annen republikaner enn Moore på valgseddelen. Over 22.000 mennesker valgte dette alternativet.

Valgthriller

Det så lenge ut til at Moore ville gå av med seieren, og da 50 prosent av stemmene var telt opp hadde Moore en oppslutning på 51,5 prosent, mens Jones hadde 47,1 prosent.

Derfra var det duket for en skikkelig valgthriller. Da 88 prosent av stemmene var telt opp, var det dødt løp og begge kandidatene hadde en oppslutning på 49,2 prosent.

Medier over hele verden fulgte valget tett, og flere deltok på Moores valgvake. Der var ikke avisen Washington Post, kunne Moores talsperson Hannah Ford opplyse tirsdag kveld.

Det var Washington Post som første gang omtalte overgrep- og trakasseringsanklagene mot senatorkandidaten, men det er uvisst om dette er grunnen til at de ble nektet presseakkreditering til arrangementet.

Den ene av Alabamas to senator-plasser ble ledig da president Donald Trump utnevnte Jeff Sessions til justisminister.

