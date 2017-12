Trump anklages for sexistisk sverting 

Demokraten Kirsten Gillibrand krevde mandag Trumps avgang etter at tre kvinner sto fram og krevde kongressgransking av anklagene om at han har utsatt dem og en rekke andre kvinner for seksuell trakassering opp gjennom årene.

Trump tvitret rasende tilbake og anklaget Gillibrand for å være en politisk lettvekter og en lakei av demokratenes gruppeleder i Senatet, Chuck Schumer.

– Lettvektssenator

– Til tross for tusener av bortkastede timer og bruk av millioner av dollar, har Demokratene vært ute av stand til å vise enhver Russland-kobling, så nå flytter de fokus til falske anklager og oppdiktede historier om kvinner som jeg enten ikke kjenner eller aldri har møtt, skrev presidenten på Twitter tirsdag.

– Lettvektssenatoren Kirsten Gillibrand, en total lakei for Chuck Schumer og noen som ville komme til kontoret mitt for «å be» om valgkamppenger for ikke så lenge siden (og gjøre hva som helst for dem), står nå i ringen for å slåss mot Trump, skrev han videre. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

Sexistisk sverting

– Sexistisk sverting for å bringe meg til taushet, lød Gillibrands svar.

– Jeg kommer ikke til å tie stille i denne saken. Det gjør heller ikke kvinnene som sto opp mot presidenten i går, slo hun fast, og fikk støtte fra flere andre senatorer.

– Forsøker du virkelig å herse med, true og «slut-shame» senator Gillibrand? Vet du hvem du utfordrer? Lykke til med det, Donald Trump, tvitrer senator Elizabeth Warren i en kommentar.

Som kreft

Flere demokrater i Representantenes hus, blant dem Eric Swalwell og John Yarmuth, reagerer også sterkt på Trumps Twitter-utfall mot Gillibrand.

– Det var en stygg og megetsigende Twitter-melding, og vi vet alle hva han forsøker å si her. Det er under presidentembetets verdighet, tvitrer Swalwell.

– Trump er som gift for presidentembetet, kreft for landet og et skikkelig skammelig individ, tvitrer Yarmuth.

At flere demokratiske senatorer, blant dem Bernie Sanders, Cory Booker og Jeff Merkley krevde Trumps avgang mandag, uten at presidenten gikk løs på dem, styrker manges oppfatning av Trumps kvinnesyn.

