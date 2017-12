To palestinere drept i sprengstoffulykke på Gazastripen

En talsmann for det palestinske helsedepartementet, Ashraf al-Qudra, opplyste til AFP at de to mennene ble drept da Israel angrep en motorsykkel ved Beit Lahia. Islamsk jihad, som er en mindre militsgruppe på Gazastripen, påsto det samme.

Meldingen ble tilbakevist av israelske myndigheter.

– Hæren utførte ikke noe angrep nord på Gazastripen, het det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Senere tirsdag medgikk Islamsk jihad at de to mennene var medlemmer av gruppen og at de hadde vært uforsiktige i sin omgang med sprengstoff.

Situasjonen på Gazastripen og den israelskokkuperte Vestbredden er blitt svært spent etter at USA før helgen anerkjente Jerusalem som Israels hovedstad.

