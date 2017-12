Stoltenberg varsler endringer i NATO 

– Jeg har tre års erfaring og et forsterket mandat. Det gjør at jeg har et bedre grunnlag for å få gjennomført det jeg ønsker, sier Stoltenberg til NTB.

Han forteller at han er glad for den støtten og tilliten de 29 medlemslandene i NATO nå har vist ham ved å forlenge perioden hans med to år til september 2020.

Da han fikk jobben i 2014, fortalte folk ham at det var uaktuelt å sitte i mer enn fem år fordi ingen generalsekretær i NATO har sittet lenger enn dette siden den kalde krigens slutt.

– Så jeg ble litt overrasket da en del allierte ba meg om å sitte til høsten 2020, sier Stoltenberg.

Han ser på vedtaket som et uttrykk for et ønske om å gi ham sterkere mandat til å fornye NATO.

Store omstillinger er i vente, varsler NATO-sjefen.

– Jeg ser tre hovedoppgaver. Det ene er å trygge sikkerheten i Europa. Det andre er å håndtere usikkerheten rundt våre grenser. Det tredje er å ta NATO inn i en ny tid og modernisere alliansen, sier han.

Ifølge Stoltenberg er verden blitt et farligere sted.

– Det gjør det krevende å være generalsekretær i NATO. Men det gjør det også ekstra meningsfullt, sier han.

(©NTB)