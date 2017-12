Søreide: – Stoltenberg er en klok leder

– Jens Stoltenberg er en meget god og klok leder for NATO i en krevende tid. Jeg vil gratulere ham med to års forlengelse som generalsekretær. Ser fram til å fortsette det gode samarbeidet, heter det i en melding på Utenriksdepartementets Twitter-konto.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) sier Stoltenberg har stått for omstilling og gjennomføringskraft.

– Det trengs også videre, sier han til NTB.

– Det sikkerhetspolitiske landskapet har endret seg mye de siste årene, og NATO har gjort store tilpasninger for å møte disse sikkerhetsutfordringene. Det har blitt økt fokus på kollektivt forsvar og større innsats i kampen mot terror etter 2014. Det er derfor viktig med stabilitet og forutsigbarhet for å sikre at vedtakene blir gjennomført, sier han.

(©NTB)