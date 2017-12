Flere skadd i eksplosjon ved gassanlegg i Østerrike

Gasseksplosjonen skjedde i Baumgarten an der March like før klokka 9 tirsdag morgen, og ble etterfulgt av brann, melder kringkasteren ORF.

– Ting er under kontroll, men ifølge foreløpige rapporter er flere mennesker skadd, opplyser polititalsmann Edmund Tragschitz.

Eksplosjonen skjedde på Østerrikes viktigste gassanlegg, som ligger øst for Wien. Nettavisene Heute og Kronen Zeitung melder at mellom 50 og 60 mennesker skal være skadd, men oppgir ingen kilde for opplysningen. Ifølge Heute er én person alvorlig skadd og brakt til sykehus i Wien med redningshelikopter.

Øyevitner forteller om store flammer, og et større område rundt terminalen er sperret av.

(©NTB)