USA: Uheldig at Palestina avviser Pence

Lørdag avlyste både palestinernes president Mahmoud Abbas og den koptiske paven i Egypt møter som var avtalt med Pence. Tidligere har imam Ahmed el-Tayeb i Egypts viktigste moske, al-Azhar, avvist å møte Pence.

– Det er uheldig at palestinske myndigheter ikke benytter seg av muligheten til å diskutere regionens framtid, sier visepresidentens rådgiver, Jarrod Agen.

Agen understreker at Trump-administrasjonen likevel vil fortsette sin innsats for å oppnå fred mellom israelere og palestinere, og at deres «fredsarbeidsgruppe» fortsetter det vanskelige arbeidet med å utarbeide en plan.

Møtet mellom Pence og Abbas skulle funnet sted i Ramallah på Vestbredden senere i desember. Visepresidentens reise til regionen ble kunngjort da president Donald Trump onsdag erklærte at USA anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad. Trump sa Pence skulle reise til Midtøsten for å forklare vedtaket.

