Pentagon vil tillate transkjønnede soldater fra årsskiftet

Det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet Pentagon mandag.

Den nye politikken kommer mens det juridiske presset øker i saken. To føderale domstoler har så langt avvist forbudet mot transkjønnede som Trump har tatt til orde for.

Transkjønnede rekrutter vil måtte bestå en rekke fysiske, medisinske og mentale tester for å bli godtatt som soldater.

Ifølge Pentagon-talsmann David Eastburn betyr de nye retningslinjene at potensielle rekrutter med kjønnsidentitetsforstyrrelser, samt personer som har gjennomgått medisinsk behandling i forbindelse med kjønnsskifte og kjønnsskiftekirurgi kan stenges ute. De kan likevel tjenestegjøre hvis de har hatt en klinisk stabil situasjon i sitt foretrukne kjønn i 18 måneder og ellers ikke har problemer som rammer funksjonsevnen.

Kravene gjør det vanskelig for mange transkjønnede å bli tatt opp, men er i tråd med de vurderingene som ble gjort da president Barack Obamas regjering fjernet forbudet mot å la transkjønnede tjenestegjøre i 2016. Lignende krav finnes for rekrutter med en lang rekke fysiske eller psykiske tilstander, som for eksempel bipolar lidelse.

