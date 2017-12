Ny skogbrann truer flere byer i California

Skogbrannen Thomas truer nå byen Santa Barbara og den nærliggende kystbyen Carpintera, ifølge myndighetene.

Politiet i Santa Barbara delte søndag morgen et bilde som viste en flere meter høy flammevegg, svært nær bygninger i Carpintera.

Natt til søndag ble det sendt ut evakueringsordre for enkelte deler av byen som ligger nær nasjonalskogen Los Padres, hvor brannen raste.

Ifølge den nasjonale værtjenesten vil kritiske værforhold avta søndag kveld, man faren fortsetter gjennom den kommende uken.

– Ny normal

– Dette er den nye normaltilstanden, sa Californias guvernør Jerry Brown lørdag etter å ha besøkt områder i fylket Ventura som er rasert av en av brannene som for tiden herjer delstaten.

Guvernøren mener liv og eiendom nå er permanent truet av brann, ifølge avisa Independent.

Tidligere var det først og fremst i sommerhalvåret at California var utsatt for skogbranner. Men tørke og klimaendringer gjør at delstaten står overfor en ny situasjon, ifølge Brown.

Hundretusener evakuert

Den siste uken har branner rast i seks ulike områder nær storbyen Los Angeles. Hundretusener av mennesker har måttet evakuere, og 1.000 bygninger er ødelagt.

En 70 år gammel kvinne ble funnet død i bilen sin langs en av evakueringsrutene tidligere denne uken.

Store skogbranner i desember er uvanlig i California, og situasjonen har flere årsaker.

En tørkeperiode som har varte i flere år, ble avløst av kraftig regn for et år siden. Dermed grodde det opp mye ny vegetasjon.

Men våren og sommeren ble rekordvarm, ifølge avisa The Guardian. I tillegg kom det nå ekstremt lite nedbør. Vegetasjonen ble knusktørr og svært utsatt for brann.

– Guds vrede

Den siste tiden har i tillegg vært preget av kraftig, svært tørr vind som har bidratt til å spre flammene.

Hvor stor rolle klimaendringene har spilt for brannene som pågår nå, er det vanskelig å tallfeste. Men en studie fra 2012 tyder på at menneskeskapte klimaendringer nesten har doblet arealet som ventes å rammes av skogbranner vest i USA.

I et intervju med TV-kanalen CBS som sendes søndag, kommer guvernør Jerry Brown med krass kritikk av president Donald Trumps motstand mot klimatiltak.

Brown, som en gang studerte teologi for å bli prest, hevder at Trump «ikke frykter Guds vrede».

Etter at han ble innsatt som president, har Trump fjernet en lang rekke amerikanske klimatiltak. Han har også varslet at USA vil trekke seg fra Parisavtalen.

(©NTB)