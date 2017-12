Storeslem for The Square i Berlin

Prisen for beste mannlige skuespiller under Det europeiske filmakademiets European Film Awards i Berlin gikk til danske Claes Bang for hans hovedrolle i The Square.

The Square, som også er Oscar-nominert og allerede har vunnet Palme d'Or under årets Cannes-festival, stakk også av med prisene for beste regi, for beste scenografi, for beste komedie og for beste manus.

Prisen for beste kvinnelige skuespiller gikk til ungarske Alexandra Borbely for hennes rolle i On Body and Soul, som tidligere i år vant Gullbjørnen i Berlinalen.

