Abbas og koptisk pave avlyser møter med USAs visepresident

Lørdag avlyste både palestinernes president Mahmoud Abbas og den koptiske paven i Egypt møter som var avtalt med Pence. Tidligere har imam Ahmed el-Tayeb i Egypts viktigste moske, al-Azhar, avvist å møte Pence.

Abbas' rådgiver Majdi al-Khaldi bekrefter at møtet, som skulle vært holdt i Ramallah på Vestbredden senere i desember, ikke blir noe av.

– Det blir intet møte med USAs visepresident i Palestina, fastslo al-Khaldi.

I Kairo gjorde overhodet for den kristne befolkningen i Egypt det også klart at han ikke ønsker å møte den amerikanske visepresidenten.

Beslutningen til president Donald Trump tar ikke i betraktning følelsene til millioner av arabere, heter det i begrunnelsen til pave Tawadros II av Alexandria.

Kopterne er den største kristne befolkningen i Midtøsten og utgjør 10 prosent av Egypts 93 millioner innbyggere.

Da Trump kunngjorde sin kontroversielle beslutning, sa han også at Pence skulle reise til Midtøsten for å forklare vedtaket. Planen er å besøke Israel og andre steder i Midtøsten en gang før jul.

Mens Israel kaller Jerusalem sin evige og udelelige hovedstad, vil palestinerne at israelsk-okkuperte Øst-Jerusalem skal bli hovedstaden i en framtidig palestinsk stat.

Det har vært internasjonal enighet om at Jerusalems status skal avgjøres i forhandlinger mellom Palestina og Israel. Men tidligere denne uken erklærte USAs president Donald Trump at han anerkjenner byen som Israels hovedstad, og at USAs ambassade i landet skal flyttes til Jerusalem.

