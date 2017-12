USA forsvarer Jerusalem-beslutning

– USA er mer forpliktet nå enn noensinne til å oppnå fred i Midtøsten. Og vi er trolig nærmere målet enn noen gang før, sa Haley i et møte i FNs sikkerhetsråd fredag.

Hun understreket at Trump-administrasjonen gikk til det skritt å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad fullt vitende om at det ville føre til bekymring og reise en rekke spørsmål. Men det har vært det amerikanske folks vilje å anerkjenne Jerusalem som hovedstaden, understreket hun.

Jerusalems status har vært et av de største stridstemaene i de mange forhandlingene mellom Israel og palestinerne opp gjennom årene.

USA-allierte kritiske

Men USA står ganske så alene i synet på Jerusalem. Ingen andre land unntatt Israel har gitt sin støtte til beslutningen. Tvert imot har kritikken vært stor, noe som også gjenspeilet seg på hastemøtet i Sikkerhetsrådet.

Land som tradisjonelt er USAs allierte, som Storbritannia, Frankrike, Sverige, Italia og Japan, kom med kraftig kritikk av amerikanerne.

– Bryter med folkeretten

Britenes FN-ambassadør Matthew Rycroft sa USAs beslutning «ikke hjelper freden», mens den svenske FN-ambassadøren Olof Skoog påpekte at USAs handlinger er i strid med folkeretten og Sikkerhetsrådets resolusjoner.

Frankrikes FN-ambassadør François Delattre beklaget USAs beslutning og påpekte hvor ødeleggende den er for målet om å oppnå en tostatsløsning. Han advarte også om faren for at volden i Midtøsten blusser opp igjen.

Det samme advarte FNs spesialutsending til Midtøsten Nikolaj Mladenov om da han orienterte Sikkerhetsrådet om situasjonen.

– Alle burde flytte

Men Nikki Haley holdt fast på at det er fornuftig å flytte den amerikanske ambassaden fra Tel Aviv til Jerusalem ettersom det er der Israels nasjonalforsamling, regjering, president, høyesterett og en rekke andre institusjoner holder til.

– Alle land burde flytte sine ambassader til Jerusalem, sa Haley videre i sitt innlegg i Sikkerhetsrådet. Hun hevdet også at USAs vedtak vil hjelpe fredsprosessen «fordi vi da er ærlige om statusen til Jerusalem».

