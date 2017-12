Sør-Sudan trues av sultkatastrofe

Dette er dobbelt så mange som på samme tid i fjor. Halve befolkningen i Sør-Sudan vil i løpet av de kommende månedene være avhengig av matvarehjelp utenfra, opplyser Lowcock.

Torsdag orienterte han FNs sikkerhetsråd om den dramatiske situasjonen i Sør-Sudan. Selv om 2 millioner mennesker har flyktet fra landet, trenger 7 millioner mennesker – nesten to tredeler av den gjenværende befolkningen – fortsatt nødhjelp, sa han.

– Når den neste magre tida begynner i mars, kommer vi trolig til å se sult flere steder i landet, sa Lowcock.

– Vi greide ved hjelp av betydelige ressurser og under stor risiko å reversere sulten i år, sa han.

Siste mulighet

Redd Barna mener at det nå er aller siste mulighet for å forhindre at barn i Sør-Sudan dør av sult og sykdommer som enkelt kunne ha vært forebygd.

– Vi kan ikke sitte og vente på at bilder av sultrammede mennesker skal nå avisforsidene før vi reagerer. Vi må handle nå og hjelpe barna i Sør-Sudan, sier generalsekretær Tove R. Wang.

– Gang på gang ser vi også at det er mye billigere å forebygge en hungersnød enn å være etterpåkloke og skulle respondere på en, sier hun.

Blodig borgerkrig

Sør-Sudan ble selvstendig i 2011 etter en 22 år lang borgerkrig. To år etter sparket president Salva Kiir visepresidenten Riek Machar, noe som utløste en væpnet konflikt som siden har kostet flere titusenvis av mennesker livet.

Sjefen for FNs fredsbevarende styrker, Jean-Pierre Lacroix, betegner situasjonen i Sør-Sudan som «prekær» og advarer mot en opptrapping av den væpnede konflikten i den kommende tørketida.

Hindrer hjelp

– Den kommende hungersnøden er ikke bare klimarelatert. Fire år med konflikt har hindret hjelpeorganisasjoner i å levere mat til en sultrammet befolkning. Alle partene i konflikten må bli enige om, og slutte seg til, en fredsavtale, sier Wang.

Statistisk sett er Sør-Sudan på sjuende plass over verdens verste steder å være barn. Halvparten av barna i landet går ikke på skole, og hver femte jente blir giftet bort før de er 14 år gamle. Landet har også en av de høyeste ratene av mødre som dør under fødsel, ifølge Redd Barna.

(©NTB)