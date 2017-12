Omstridte rettsreformer vedtatt i Polen

Et stort flertall i underhuset i nasjonalforsamlingen stemte fredag for reformene.

De er utarbeidet av det høyrepopulistiske regjeringspartiet PiS, og medlemmer av opposisjonen ropte «diktatur» mens avstemningen foregikk. PiS mener på sin side at endringene vil gjøre domstolene mer effektive.

Endringene innebærer at pensjonsalderen for høyesterettsdommere senkes, og at høyesterett kan omgjøre dommer som er opptil 20 år gamle. Samtidig får nasjonalforsamlingen ansvaret for å utnevne et flertall av medlemmene i en kommisjon som utnevner dommere.

Menneskerettsorganisasjoner har reagert sterkt på forslagene. Venziakommisjonen, et organ underlagt Europarådet, kaller dem en alvorlig trussel mot rettsvesenet i Polen.

Landets president Andrzej Duda la ned veto mot tidligere versjoner av reformene i sommer. Men han har signalisert at han godtar forslagene som ble vedtatt fredag.

Forslagene må også godkjennes av det polske senatet, men her har PiS flertall.

EU-kommisjonen og EU-parlamentet har tidligere truet med å frata Polen stemmeretten i EU hvis ikke PiS droppet sine forsøk på å endre rettsvesenet i landet.

