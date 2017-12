Macron advarer mot innblanding i Libanon

Den libanesiske statsministeren Saad Hariri og USAs utenriksminister Rex Tillerson deltok fredag på et møte om Libanon arrangert av Macron i Paris.

Under åpningen av møtet understreket Macron at landene i Midtøsten ikke må blande seg inn i hverandres indre anliggender. Tillerson uttrykte støtte til Libanons stabilitet og uavhengighet.

Hariri erklærte i forrige måned at han trakk seg som statsminister – før han senere trakk oppsigelsen tilbake. Siden han erklærte sin avgang under et besøk i Saudi-Arabia, ble saudierne anklaget for å presse fram politiske endringer i Libanon.

Både Saudi-Arabia og Hariri har kommet med skarp kritikk av den libanesiske Hizbollah-militsen. Militsen har tette bånd til Iran, som også ofte beskyldes for å ha altfor stor påvirkning på Libanon.

Under møtet i Paris sa Hariri at Libanon står overfor en rekke utfordringer som følge av krigen i nabolandet Syria.

Både Hariri og Macron kritiserte samtidig USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad og varslede flytting av landets ambassade til byen.

(©NTB)