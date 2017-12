FN kaller drapene på 14 FN-soldater i Kongo for en krigsforbrytelse

Minst tolv av de drepte soldatene er fra Tanzania. Ifølge Guterres er angrepet det verste som FN er blitt utsatt for i nyere tid.

– Dette er en tragisk dag for FN-familien, sier Guterres og sier at han både er opprørt og knust som følge av angrepet mot FN-basen i Øst-Kongo torsdag kveld.

I tillegg til FN-soldatene er minst fem kongolesiske regjeringssoldater drept.

– Det er et meget stort angrep, helt sikkert det verste på det vi kan huske, framholder FN-talsmann Farhan Haq. Han opplyser at 14 FN-soldater er drept.

Angrepet skjedde i provinsen Nord-Kivu, og en opprørsgruppe med base i nabolandet Uganda antas å stå bak.

FNs sjef for fredsbevarende operasjonen, Jean-Pierre Lacroix, er også opprørt over angrepet. Han opplyser at FN har begynt å evakuere de sårede soldatene slik at de får medisinsk behandling.

Angrepet flere ganger

FN-basen ligger 45 kilometer fra byen Beni, som gjentatte ganger er blitt angrepet av en opprørsgruppe kalt Allierte demokratiske styrker.

Basen brukes blant annet av FNs utrykningsstyrke, som har mandat til å iverksette offensive operasjoner for å beskytte sivilbefolkningen. Ifølge kongolesiske militære kilder varte kampene ved basen i minst fire timer.

FN-styrken i Kongo, MONUSCO, er den største fredsbevarende styrken i verden. Den skal bidra til å dempe konfliktene mellom en rekke væpnede grupper i Kongo, spesielt i den østlige delen av landet.

Brutalitet og overgrep

Kongo har de siste tiårene opplevd en rekke svært brutale konflikter og massive overgrep mot sivilbefolkningen. Mange ulike grupper kjemper om ressursene i det mineralrike landet. Etter at FN-styrken kom til landet i 1999 har opprørsgrupper kommet og gått, og enkelte ganger har de også rykket inn i provinshovedstaden Goma.

FN-styrken bidro til at Kongo i 2006 kunne holde sitt første demokratiske valg på 46 år, men nå frykter mange at president Joseph Kabila har tenkt å bli sittende på ubestemt tid. Presidentvalget, som skulle vært holdt i fjor, er blitt utsatt flere ganger, noe som har provosert mange.

