EU og Storbritannia er enige om rammene for skilsmissen

Storbritannias statsminister Theresa May satt fredag morgen i møte med EU-kommisjonens leder Jean-Claude Juncker i Brussel.

Etter møtet holdt de to en felles pressekonferanse, der Juncker bekreftet at det er oppnådd enighet.

– Kommisjonen har formelt besluttet å anbefale til toppmøtet at det nå er gjort tilstrekkelige framskritt i forhandlingene, sa Juncker.

EU har stilt krav om at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av forhandlingene.

Fase to vil også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og framtidig handel, noe britene ønsker sterkt å komme i gang med.

Juncker bekrefter at han nå mener det er gjort tilstrekkelige framskritt.

– Beslutningen om tilstrekkelige framskritt vil være i de 27 medlemslandenes hender, sa han.

– Dagens resultat er selvfølgelig et kompromiss, la Juncker til.