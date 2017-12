Blandet reaksjon på brexit-avtale

Å bli i tollunionen og det indre marked er det eneste fornuftige alternativet, mener Sturgeon. Skottland stemte nei til brexit i folkeavstemningen.

– Å gå videre er bra, men det vanskeligste er detaljene, og nå blir det riktig tøft, sier hun og gir uttrykk for at spesialordninger for Nord-Irland også må gjelde alle deler av Storbritannia.

Finansminister Philip Hammond kaller avtalen er energiinjeksjon for den britiske økonomien, samtidig som han oppfordrer begge parter til å fortsette samtalene om en handelsavtale.

– Glad at en avtale er oppnådd i Brussel som baner vei for fortsatt framgang i samtalene om Storbritannias og EUs framtidige forhold, skriver han på Twitter.

Brexitforkjemperen Nigel Farage hyller imidlertid avtalen med sin egen vri.

– En avtale i Brussel er gode nyheter for fru May. Nå kan vi gå videre til neste ydmykelse, tvitrer han.

Statsminister Leo Varadkar i Irland er fornøyd med avtalen som han sier er slutten på begynnelsen av forhandlingene og er en garanti for at grensa til Nord-Irland forblir åpen.

– Vi har oppnådd alt vi ønsket å oppnå, sa han og pekte på at Langfredagsavtalen er bevart og at grensene vil forbli åpne for ubegrenset reising.

