USA ber Israel dempe begeistringen over Jerusalem-utsagn

I et dokument Reuters har fått innsyn i, ber det amerikanske utenriksdepartementet israelerne legge bånd på seg utad.

– Samtidig som vi erkjenner at dere vil ta godt imot denne nyheten, ber vi dere beherske dere når dere uttrykker dere i offentlighet. Vi regner med at nyheten vil møte motstand i Midtøsten, og vi jobber fortsatt med å vurdere hvordan beslutningen vil påvirke amerikanske installasjoner og personell i utlandet, heter det i dokumentet. Det er datert 6. desember og er ment som et innspill amerikansk ambassadepersonell kan bringe videre til israelske tjenestemenn.

Et annet dokument datert samme dag, som nyhetsbyrået også har fått tilgang til, sier det er opprettet en egen gruppe i departementet skal «følge med på den globale utviklingen» i kjølvannet av Trumps kunngjøring. En anonym tjenestemann sier det er vanlig at en slik gruppe opprettes «hver gang det er bekymring for sikkerheten til amerikansk personell eller amerikanske borgere».

Utenriksdepartementet har foreløpig ikke villet kommentere dokumentene.

– Helvetes porter

Trump trosset alle advarsler og snudde opp ned på tiår med etablert diplomatisk praksis da han kom med sin varslede beslutning onsdag. Reaksjonene har vært kraftige – og nesten utelukkende negative – ikke minst i regionen.

Palestinas president Mahmud Abbas fastslår at USA ikke lenger kan ha noen rolle som fredsmegler. Frigjøringsorganisasjonen PLO sier Trump har ødelagt alt håp om en tostatsløsning, mens den palestinske islamistbevegelsen Hamas er langt kraftigere i sin uttalelse.

– Denne beslutningen kommer til å åpne helvetes porter når det gjelder USAs interesser i regionen, sier tjenestemannen Ismail Radwan i Hamas, som holder til på Gazastripen.

USAs allierte Saudi-Arabia kaller beslutningen grunnløs og uansvarlig. Iran mener anerkjennelsen kan komme til å utløse en ny intifada, mens Jordan fastslår at Trump bryter folkeretten.

Netanyahu takket

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mener derimot at Trump med sin beslutning anerkjenner landets historiske rettigheter. Han mener anerkjennelsen er et viktig steg mot fred, mener Israels statsminister Benjamin Netanyahu.

– Dette er en historisk dag. Uttalelsen fra USAs president Donald Trump er en viktig milepæl i Jerusalems historie, sa Netanyahu i en videouttalelse der han takket Trump for en «rettferdig og modig beslutning».

Netanyahu lover samtidig at det ikke blir noen endring i «status quo» for de hellige stedene i det okkuperte Øst-Jerusalem, nærmere bestemt de gjeldende ordningene på den hellige høyden som israelerne kaller Tempelhøyden og palestinerne kaller Haram al-Sharif.

Europeisk kritikk

Regjeringssjefene i Tyskland, Frankrike og Storbritannia var blant dem som ikke hadde mye til overs for onsdagens helomvending fra USAs side. Den franske presidenten Emmanuel Macron fastslår at Trumps kunngjøring bryter med internasjonal rett og resolusjonene i FNs sikkerhetsråd.

FNs generalsekretær António Guterres mener det ikke finnes noen plan B til tostatsløsningen. Han understreker at Jerusalems endelige status bare kan avgjøres gjennom forhandlinger mellom Israel og palestinerne.

Norge bekymret

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier hun er svært bekymret for at beslutningen kan bidra til økt ustabilitet i regionen og føre partene lengre vekk fra forhandlingsbordet.

Ap-leder Jonas Gahr Støre og SV-leder Audun Lysbakken kaller anerkjennelsen for henholdsvis uansvarlig og en ren provokasjon.

