Senator Al Franken trekker seg etter anklager om seksuell trakassering

Senatoren fra Minnesota var en gang en stigende stjerne i det demokratiske partiet, men ble torsdag innhentet av fortiden.

Det begynte med at en kvinne sto fram og fortalte om et tilfelle i 2006, der Franken tvang seg til et kyss. Bare timer senere sto en annen kvinne fram og sa at senatoren hadde klemt henne rundt livet under en fotoseanse i 2009.

Franken opptrådte som skuespiller før han i 2008 med knapp margin vant en plass i Senatet. Han har hele tiden vært en engasjert motstander av president Donald Trump.

