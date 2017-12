Ja til likekjønnede ekteskap i Australia

61,6 prosent stemte for å åpne for likekjønnet ekteskap i folkeavstemningen 15. november, der over 80 prosent av landets stemmeberettigede deltok.

Senatet i nasjonalforsamlingen sa ja til likekjønnet ekteskap to uker senere, og torsdag ble en ny lov som åpnet for dette, vedtatt i underhuset.

Den nye loven ble vedtatt med 146 mot fire stemmer, og da resultatet var klart brøt jubelen løs i salen.

– For en dag for kjærlighet, likestilling og respekt! Australia har gjort det, sa statsminister Malcolm Turnbull til de folkevalgte.

– Alle australiere har får sagt sitt, og de sa at det er greit, få det gjort, sa han.

Den nye loven trer i kraft søndag, og par av samme kjønn kan da anmode om å få gifte seg. Deretter må de vente i én måned før vielsen kan finne sted.

