Tyskland vil at Stoltenberg blir sittende i to nye år som NATO-sjef

Det opplyser det tyske utenriksdepartementet onsdag.

– Jens Stoltenberg er en utmerket generalsekretær og har Tysklands fulle støtte, sier forsvarsminister Ursula von der Leyen i en pressemelding.

USA bekreftet mandag at de håper Stoltenberg blir sittende i ett år til.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse. Vi vil nok diskutere dette i nær framtid, sier Kai Bailey Hutchison, som er USAs ambassadør til NATO.

Stoltenberg tiltrådte som NATO-sjef i oktober 2014.

Han ble i utgangspunktet valgt for fire år, men det har vært ventet at han vil bli tilbudt et femte år i sjefsstolen. En beslutning om dette er ventet i løpet av de kommende ukene.