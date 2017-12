Amper Tillerson avviser rykter om at han snart får sparken

På en pressekonferanse i NATOs hovedkvarter i Brussel, måtte Tillerson igjen tåle nærgående spørsmål fra pressen om hans framtid i Trump-administrasjonen. Da en av journalistene spurte hvorfor han ikke har gått av, ga han et bryskt svar.

– Dette er en historie som dukker opp hver sjette uke, og jeg vil si at dere alle bør skaffe dere noen nye kilder fordi saken deres er fortsatt feil, sa Tillerson.

Det har lenge gått rykter om at Tillerson har et anstrengt forhold til president Donald Trump.

Ryktene om at han snart er ferdig som utenriksminister, er blitt enda sterkere etter at amerikanske medier i forrige uke siterte ikke navngitte kilder i Det hvite hus som sa at Tillerson kommer til å gå av om få uker.

(©NTB)