Tyrkia i gang med kontroversiell rettssak mot akademikere 

Over 1.120 tyrkiske og utenlandske akademikere hadde i utgangspunktet signert oppropet, som fordømte Tyrkias militære inngripen i den kurdiskdominerte delen sørøst i landet. Området har vært preget av dødelige sammenstøt mellom Tyrkia og forbudte kurdiske militante grupper siden 2015.

Akademikerne sier de kun kom med en bønn om fred, men påtalemyndigheten besluttet likevel å tiltale 146 av dem for å ha laget propaganda for det forbudte kurdiske arbeiderpartiet PKK.

De første av de ti tiltalte – fra universitetene Galatasaray og Istanbul – ble stilt for retten tirsdag. Rettssaken ventes å vare helt fram til april neste år.

I en av de første høringene argumenterte en av forsvarsadvokatene med at fredsoppropet var «innenfor grensene til ytringsfriheten» og ba om frikjennelse. Samtidig hadde en rekke studenter samlet seg utenfor rettslokalet for å støtte professorene sine, med emneknaggen «ikke rør læreren min».

Dersom de blir dømt, risikerer de tiltalte opptil sju og et halvt års fengsel. I oppropet de er tiltalt for å ha signert, blir Tyrkia anklaget for en «tilsiktet og planlagt massakre» i sørøst, som aktivistene mente var «et alvorlig brudd på internasjonal lov».

Den tyrkiske rettssaken har fått kritikk fra blant annet Human Rights Watch, som mener den er et overgrep mot ytringsfriheten og et» rent misbruk av terrorloven».

(©NTB)