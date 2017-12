Observatørgruppe: – Israelsk luftangrep nær Damaskus

– Israelske fly angrep regionen Jamaraya nær Damaskus. Målene inkluderer blant annet et forskningssenter og lagre der regimet og dets allierte lagret våpen og ammunisjon, sier Rami Abdulrahman, som leder SOHR. Gruppen er basert i Storbritannia.

Det konkrete målet for angrepet er ikke identifisert. En korrespondent fra nyhetsbyrået AFP i Damaskus bekrefter å ha hørt kraftige eksplosjoner.

– Vårt luftforsvar har hindret et israelsk angrep mot en av våre stillinger i provinsen Damaskus og skjøt ned tre mål, opplyser statlige syriske medier.

Israel har innrømmet å ha gjennomført luftangrep i Syria under den væpnede konflikten i landet. Hensikten er ifølge israelerne å hindre våpenleveranser til Hizbollah. Israel sa i oktober at landet hadde angrepet artilleristillinger tilhørende Syrias regjeringsstyrker etter at det ble skutt over våpenhvilelinjen ved Golanhøydene.

