Kjølig mottakelse for Tillerson under Europa-turné

Tillerson traff tirsdag EUs ministerråd ved lunsjtider, der han møtte EUs utenriksminister Federica Mogherini og de 28 EU-landenes utenriksministre.

Under møtet var det tegn på at enkelte av ministrene ga Tillerson en kjølig mottakelse. Mogherini brukte tre timer før hun luftet EUs største politiske uenigheter med USA.

– Jeg tror ikke du vil ha en liste over våre uenigheter, sa hun, før hun likevel nevnte Irans atomavtale, klimaendringer og Midtøsten.

Usikker framtid

Den amerikanske utenriksministeren ankom Brussel mandag med bagasjen full av rykter om at Trump skal være på vei til å bytte ham ut med CIA-sjef Mike Pompeo.

Enn så lange har både Tillerson og Donald Trump kalt disse opplysningene henholdsvis «latterlige» og «falske nyheter». De som Tillerson skulle møte i Brussel, uttrykker at det er den nåværende utenriksministerens ord som gjelder.

– Vi har sett gang på gang at NATO-ministre har kunnet fokusere på det arbeidet som må gjøres, uavhengig av spekulasjoner og rykter, sa NATO-sjef Jens Stoltenberg på en pressekonferanse i forkant av sitt møte med Tillerson.

NATO-møte

Den amerikanske utenriksministeren treffer NATO-kollegene sine onsdag. Da ventes det at Iran og Nord-Korea blir hovedtema.

–Å bevare atomvåpenavtalen med Iran og den fulle implementeringen av den er en avgjørende sikkerhetsprioritet for Europa, sa Mogherini fredag.

Fra Brussel reiser Tillerson videre til Wien for et møte i sikkerhetsorganisasjonen OSSE på torsdag. Der ventes det at han også treffer Russlands Sergej Lavrov på sidelinjen.

I OSSE vil situasjonen i Ukraina igjen bli diskutert, ifølge Russlands viseutenriksminister Sergej Riabkov.

–Naturligvis. Det sier seg selv at det er et hovedspørsmål som tradisjonelt diskuteres i OSSE, sier han.

